Соответствующее заявление сделало руководство Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Это произошло 12 декабря.

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В США заявили о готовности ввести санкции против России

Глава комитета по иностранным делам Грегори Микс и старший республиканец Майкл Маккол заявили, что Конгресс США со стороны обеих партий поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться в Украину.

– заявили политики.

Они также заверили, что выступают за то, что:

требуются поставки дополнительной военной техники Киеву, в том числе поражающего действия;

Вашингтону не следует "делать уступки в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге".

Кстати, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии России в сторону Украины, газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает.

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