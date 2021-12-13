Да и решила себе в ответ пригрозить НАТО. Причем теми же "серьезными последствиями".

Мнение по теме Стратегия "не провоцировать Россию" не работает и работать не будет, – Резников

Россия пригрозила НАТО "тяжелыми последствиями"

Россия уже призывала НАТО и Соединенные Штаты Америки официально отказаться от декларации 2008 года о стремлении Украины и Грузии стать членами Альянса. И требовала даже гарантий, что НАТО расширяться на Восток не будет.

В ответ на это, конечно, Кремль получил большую порцию критики и заявлений, что права вето у России в таких вопросах нет, а принимать решения будут только сами желающие вступить в блок и страны – члены НАТО.

И вот в министерстве иностранных дел России решили пригрозить Альянсу, что тот столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на Восток. Такое заявление озвучил замминистра Сергей Рябков.

Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто Россия здесь не имеет права вето (но она действительно не имеет, – 24 канал), – это все попытки с недействительными средствами,

– так выразился Рябков.

И добавил, что Москва будет настаивать на своем, а "если оппоненты пойдут наперекор, то увидят, что их безопасность не укрепится и последствия для них будут тяжелыми".

Предостережение "серьезными последствиями", впрочем, чаще звучит в сторону России – из-за того, что она угрожает нападением Украине. Вот примеры: