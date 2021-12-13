Та й собі вирішила у відповідь пригрозити НАТО. Причому тими ж "серйозними наслідками".
Думка до теми Стратегія "не провокувати Росію" не працює і працювати не буде, – Резніков
Росія пригрозила НАТО "тяжкими наслідками"
Росія вже закликала НАТО та Сполучені Штати Америки офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу. І вимагала навіть гарантій, що Альянс розширюватися на Схід не буде.
У відповідь на це, ясна річ, Кремль отримав велику порцію критики й заяв, що права вето Росія у таких питаннях не має, а приймати рішення будуть тільки самі охочі вступити до блоку та країни – члени НАТО.
І от у міністерстві закордонних справ Росії вирішили пригрозити Альянсу, що той зіткнеться з "тяжкими наслідками" у випадку розширення на Схід. Таку заяву озвучив заступник міністра Сергій Рябков.
Подальшого розширення НАТО бути не повинно. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето (але вона дійсно не має, – 24 канал), – це все спроби з недійсними засобами,
– так висловився Рябков.
І додав, що Москва наполягатиме на своєму, а "якщо опоненти підуть наперекір, то побачать, що їхня безпека не зміцниться, й наслідки для них будуть важкими".
Застереження "серйозними наслідками", утім, частіше лунає у бік Росії – через те, що вона загрожує нападом Україні. Ось приклади:
- Президент США Джо Байден: "Я цілковито прозоро пояснив президентові Путіну: якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його країни будуть руйнівними".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц: "Ми прозоро заявляємо, що кордони у Європі порушувати не можна. Ніхто не повинен думати, що такий крок обійдеться без серйозних наслідків".
- Країни G7: "Росія не повинна сумніватися, що подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну".
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг: "Союзники в НАТО погодилися, що будь-яка подальша агресія проти України матиме високу ціну та серйозні політичні й економічні наслідки для Росії".
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