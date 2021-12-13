Та й собі вирішила у відповідь пригрозити НАТО. Причому тими ж "серйозними наслідками".

Думка до теми Стратегія "не провокувати Росію" не працює і працювати не буде, – Резніков

Росія пригрозила НАТО "тяжкими наслідками"

Росія вже закликала НАТО та Сполучені Штати Америки офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу. І вимагала навіть гарантій, що Альянс розширюватися на Схід не буде.

У відповідь на це, ясна річ, Кремль отримав велику порцію критики й заяв, що права вето Росія у таких питаннях не має, а приймати рішення будуть тільки самі охочі вступити до блоку та країни – члени НАТО.

І от у міністерстві закордонних справ Росії вирішили пригрозити Альянсу, що той зіткнеться з "тяжкими наслідками" у випадку розширення на Схід. Таку заяву озвучив заступник міністра Сергій Рябков.

Подальшого розширення НАТО бути не повинно. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето (але вона дійсно не має, – 24 канал), – це все спроби з недійсними засобами,

– так висловився Рябков.

І додав, що Москва наполягатиме на своєму, а "якщо опоненти підуть наперекір, то побачать, що їхня безпека не зміцниться, й наслідки для них будуть важкими".

Застереження "серйозними наслідками", утім, частіше лунає у бік Росії – через те, що вона загрожує нападом Україні. Ось приклади:

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