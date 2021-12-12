Там пронеслися торнадо і життя втратили 8 десятків людей. Наприкінці ж брифінгу Байден відповів на одне-єдине питання журналістів – примітно, що воно стосувалося України.
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Американських військ там не буде, – Байден про Україну
Глава Білого дому відповів на питання щодо ситуації навколо українських кордонів:
- Як саме Сполучені Штати Америки збираються реагувати, якщо Росія вдасться до відкритих агресивних дій.
- І чи будуть до України скеровувати військових зі США.
Джо Байден заявив, що:
- Ідею розташування американських військ в Україні ніколи навіть не розглядали.
- Та якщо Росія піде на вторгнення в Україну, США відправлять війська до сусідніх з нею країн НАТО.
Я чітко пояснив Путіну наслідки, - Байден про ймовірний напад Росії на Україну
Президент США пояснив журналістами, що коли він крайній раз говорив з президентом Росії (7 грудня у форматі відеоконференції), то чітко описав йому наслідки ймовірного вторгнення в Україну.
Я цілковито прозоро пояснив президентові Путіну: якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його країни будуть руйнівними. Руйнівними!
– наголосив Джо Байден.
Чому така гостра тема України у світі
- Річ у тім, що розвідка України та інших країн ще з осені говорить про значну концентрацію російських військ біля кордонів України. Мовиться про сотню тисяч у живій силі та багато техніки.
- У ЗМІ та від офіційних представників влади лунали заяви, що Росія може піти у наступ на Україну вже у січні – лютому 2022 року (наприклад, це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков).
- Розмова Байдена та Путіна за надіями могла допомогти деескалації, та поки що, навіть за даними Пентагону, російська війська далі збираються – розрядка ситуації наразі не почалася.
Якою була розмова Байдена та Зеленського: передивіться відео