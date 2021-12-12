Там пронеслися торнадо і життя втратили 8 десятків людей. Наприкінці ж брифінгу Байден відповів на одне-єдине питання журналістів – примітно, що воно стосувалося України.

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Американських військ там не буде, – Байден про Україну

Глава Білого дому відповів на питання щодо ситуації навколо українських кордонів:

  • Як саме Сполучені Штати Америки збираються реагувати, якщо Росія вдасться до відкритих агресивних дій.
  • І чи будуть до України скеровувати військових зі США.

Джо Байден заявив, що:

  • Ідею розташування американських військ в Україні ніколи навіть не розглядали.
  • Та якщо Росія піде на вторгнення в Україну, США відправлять війська до сусідніх з нею країн НАТО.

Я чітко пояснив Путіну наслідки, - Байден про ймовірний напад Росії на Україну

Президент США пояснив журналістами, що коли він крайній раз говорив з президентом Росії (7 грудня у форматі відеоконференції), то чітко описав йому наслідки ймовірного вторгнення в Україну.

Я цілковито прозоро пояснив президентові Путіну: якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його країни будуть руйнівними. Руйнівними!
– наголосив Джо Байден.

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