Там пронеслися торнадо і життя втратили 8 десятків людей. Наприкінці ж брифінгу Байден відповів на одне-єдине питання журналістів – примітно, що воно стосувалося України.

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Американських військ там не буде, – Байден про Україну

Глава Білого дому відповів на питання щодо ситуації навколо українських кордонів:

Як саме Сполучені Штати Америки збираються реагувати, якщо Росія вдасться до відкритих агресивних дій.

І чи будуть до України скеровувати військових зі США.

Джо Байден заявив, що:

Ідею розташування американських військ в Україні ніколи навіть не розглядали.

Та якщо Росія піде на вторгнення в Україну, США відправлять війська до сусідніх з нею країн НАТО.

Зауважте: мовиться про країни "Бухарестської дев'ятки" (Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія й Естонія), з представниками якої Джо Байден поспілкувався майже одразу після розмови з Путіним 7 грудня.

Я чітко пояснив Путіну наслідки, - Байден про ймовірний напад Росії на Україну

Президент США пояснив журналістами, що коли він крайній раз говорив з президентом Росії (7 грудня у форматі відеоконференції), то чітко описав йому наслідки ймовірного вторгнення в Україну.

Я цілковито прозоро пояснив президентові Путіну: якщо він рушить на Україну, економічні наслідки для його країни будуть руйнівними. Руйнівними!

– наголосив Джо Байден.

Чому така гостра тема України у світі

Річ у тім, що розвідка України та інших країн ще з осені говорить про значну концентрацію російських військ біля кордонів України. Мовиться про сотню тисяч у живій силі та багато техніки.

У ЗМІ та від офіційних представників влади лунали заяви, що Росія може піти у наступ на Україну вже у січні – лютому 2022 року (наприклад, це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков).

Розмова Байдена та Путіна за надіями могла допомогти деескалації, та поки що, навіть за даними Пентагону, російська війська далі збираються – розрядка ситуації наразі не почалася.

Якою була розмова Байдена та Зеленського: передивіться відео