Про конкретні домовленості у результаті розмови обидві сторони не повідомляли. А проте, як кажуть у Пентагоні, відтоді ситуація на українських східних кордонах не змінилася.

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Ситуація біля кордонів України не змінюється

Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Росії біля кордонів України. Про це заявив прессекретар американського військового відомства Джон Кірбі.

За його словами, Пентагон вже упродовж двох тижнів відзначає збільшення кількості військових Росії біля кордону з Україною. Себто, після розмови Володимира Путіна та Джо Байдена деескалація (щонайменше, миттєво) не почалася.

Там усе ще є значна кількість військ Росії, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останні дні та тижні,

– заявив Кірбі.

Війська Росії біля кордону України: крайні важливі новини

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна самотужки не зможе відбити наступ Росії – хіба з допомогою інших країн.

– хіба з допомогою інших країн. Тим часом начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов запевнив, що Москва не планує вторгнення в Україну. Хоча й у звичному російському цинічному стилі пригрозив "відповідати на провокації".

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