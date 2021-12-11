О конкретных договоренностях в результате разговора обе стороны не сообщали. Однако, как говорят в Пентагоне, с тех пор ситуация на украинских восточных границах не изменилась.

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Ситуация у границ Украины не меняется

Соединенные Штаты Америки и дальше наблюдают скопление военнослужащих России у границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

По его словам, Пентагон уже две недели отмечает увеличение количества военных России у границы с Украиной. То есть после разговора Владимира Путина и Джо Байдена деэскалация (по меньшей мере, мгновенно) не началась.

Там все еще есть большое количество войск России, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели,

– заявил Кирби.

Войска России у границы Украины: крайние важные новости

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что Украина самостоятельно не сможет отразить наступление России – разве что с помощью других стран.

Тем временем начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов заверил , что Москва не планирует вторжение в Украину. Хотя и в привычном российском циничном стиле пригрозил "отвечать на провокации".