Об этом Герасимов заявил на брифинге для иностранных военных атташе. Он цинично добавил, что "любые провокации Киева по силовому урегулированию ситуации на Донбассе будут пресекаться".

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Наращивание войск называет "обычной практикой"

Также Герасимов цинично обвинил страны НАТО в том, что они якобы уделяют много внимания скоплению российских войск у границ. Он убеждал, что речь идет об их перемещении в ходе боевой подготовки. "Это обычная практика для Вооруженных сил любого государства", – подчеркнул начальник Генштаба государства – агрессора.

Информация, распространяющаяся в СМИ, о якобы готовящемся вторжении России в Украину является ложью,

– заверил русский военный.

Начальник Генштаба России вспомнил о партнерах Украины

Герасимов дерзко подчеркнул, что Запад подталкивает украинские власти к опасным шагам. Мол, это делают, поставляя Украине вертолеты, беспилотники и самолеты. Также военный уже традиционно для россиян начал говорить о якобы невыполнении Минских договоренностей.

Обратите внимание! Накануне расследовательская группа CIT сообщила, что Россия перебросила дивизион ЗРК "Бук" ближе к границам Украины. Военную технику заметили под Воронежом.

Что этому предшествовало

США хотят обсудить Россию на встрече министр иностранных дел G7. Она запланирована на 10-12 декабря и пройдет в Великобритании. "Мы ожидаем, что действия Москвы будут осуждать", – пояснили в американском Госдепе. Накануне президент Байден провел переговоры с Путиным. Основной темой для разговора была Украина. Американский лидер предупредил Кремль о последствиях в случае нового вторжения.