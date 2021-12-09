Такую информацию обнародовала расследовательская группа Conflict Intelligence Team. По ее данным, "Бук" был замечен на российской железнодорожной станции Масловка.

Читайте также Наказать Россию могут быстро: Блинкен и Мишель обсудили вражеские войска около Украины

Бортовые номера техники – закрашены

Расследователи ссылаются на видео, распространенное накануне в телеграмм-канале "Записки охотника". На этих кадрах можно увидеть, в частности, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-80У и самоходную огневую установку. Кроме того, там есть и транспортные машины для хранения и перевозки ракет, эшелон с другими установками "Бука" и радиолокационная станция "Купол". Бортовые номера узнать невозможно, их ведь закрасили.

"Все это позволяет предположить, что на станции в Масловке имеется, по меньшей мере, 1 комплекс "Бук" в полном составе (дивизион)", – отметили в Conflict Intelligence Team.

Что происходит под Воронежем: смотрите видео

Под Воронеж перебросили военную технику: смотрите видео

Видео могли снять до переговоров Байдена с Путиным

Расследователи предположили, что Россия продолжает скопление своих сил у границ с Украиной даже после переговоров Путина с Байденом. Впрочем, скорее всего, эти видео таки были сняты еще до разговора политиков. Об этом свидетельствуют кадры из кабины машиниста поезда. На панели зафиксированы дата и время: 6 декабря, 14:36.

Что еще удалось выяснить расследователям

По информации CIT, сейчас на железнодорожной станции в Масловке стоят поезда, прибывшие из Наро-Фоминска, Ильиного и Красного Бора. Вблизи этих населенных пунктов дислоцируются 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада государства-агрессора. Все эти подразделения входят в состав первой гвардейской танковой армии.