Владимир Зеленский заявил, что мы сами "делаем культ" России. Соответствующее заявление президент сделал во время интервью 10 декабря.

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Мы сделали все, чтобы Россия сказала США "мы не собираемся вторгаться"

Владимир Зеленский рассказал, мол, если после саммита президент Байден будет говорить с Украиной первой, то завтра, в принципе, народ Германии или народ Франции скажут: "У вас поменялись приоритеты". Так нельзя.

Мы сделали все, чтобы Россия сейчас сказала Соединенным Штатам Америки: "Мы не собираемся вторгаться". Мы продолжаем весь путь в НАТО, мы идем, а там шлагбаум. Не получается обойти,

– заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина не откажется от своих территорий.

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