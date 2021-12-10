Володимир Зеленський заявив, що ми самі "робимо культ" Росії. Відповідну заяву президент зробив під час інтерв'ю 10 грудня.

До теми Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський

Ми зробили усе, щоб Росія сказала США "ми не збираємося вторгатися"

Володимир Зеленський розповів, мовляв, якщо після саміту президент Байден буде говорити з Україною першою, то завтра, в принципі, народ Німеччини чи народ Франції вона скажуть "у вас змінились пріоритети". Так не можна.

Ми зробили все, щоб Росія наразі сказала Сполученим Штатам Америки: "Ми не збираємось вторгатися". Ми продовжуємо всій шлях в НАТО, ми йдемо, а там шлагбаум. Не виходить обійти,

– заявив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна не відмовиться від своїх територій.

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