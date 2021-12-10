Перші коментарі щодо перебігу та тем розмови оприлюднили в Офісі Президента України. Згодом з'явилося й офіційне повідомлення з цього приводу на сайті Білого дому.
Головне Байден провів телефонну розмову з Зеленським
Глибоке занепокоєння через Росію і цілковита підтримка України
У Білому домі на офіційному сайті вперше прокоментувати сьогоднішню, 9 грудня, розмову президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Президента України Володимира Зеленського.
Головні меседжі заяви:
- Байден висловив глибоке занепокоєння США та їхніх союзників у Європі через агресивні дії Росії щодо України.
- Глава Білого дому дав зрозуміти, що США та союзники відповідатимуть рішуче економічними та іншими заходами, якщо Росія наважиться на подальше втручання в Україну.
- Презент США вкотре підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.
- Окремо Байден наголосив, що США, союзники та партнери віддані принципу "без України – жодних рішень чи дискусій про Україну".
- Також 46 президент США нагадав про готовність його країни брати участь у просуванні імплементації мінських домовленостей на підтримку нормандського формату.
У підсумку лідери країн закликали Росію до деескалації та погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти прогресу у врегулюванні конфлікту.
Коротко про те, як коментували розмову Байдена та Зеленського в Україні
В Офісі президента заявили, що:
- Основним питанням у розмові президентів Зеленського та Байдена була безпекова ситуація навколо України та перспективи її мирного врегулювання.
- Зеленський заявив Байдену, що Україна сформулювала чітке бачення, як розблокувати мирний процес, та готова спілкуватися про нього у різних форматах.
- Також політики говорили про нещодавню відеоконференцію Байдена та російського президента Путіна (більше про цю подію читайте за посиланням).
- А ще президент України звернув увагу на загрози для енергетичної безпеки України від "Північного потоку-2". А проте у повідомлення Білого дому про цей момент не згадали.
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