Перші коментарі щодо перебігу та тем розмови оприлюднили в Офісі Президента України. Згодом з'явилося й офіційне повідомлення з цього приводу на сайті Білого дому.

Головне Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Глибоке занепокоєння через Росію і цілковита підтримка України

У Білому домі на офіційному сайті вперше прокоментувати сьогоднішню, 9 грудня, розмову президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Президента України Володимира Зеленського.

Головні меседжі заяви:

  • Байден висловив глибоке занепокоєння США та їхніх союзників у Європі через агресивні дії Росії щодо України.
  • Глава Білого дому дав зрозуміти, що США та союзники відповідатимуть рішуче економічними та іншими заходами, якщо Росія наважиться на подальше втручання в Україну.
  • Презент США вкотре підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.
  • Окремо Байден наголосив, що США, союзники та партнери віддані принципу "без України – жодних рішень чи дискусій про Україну".
  • Також 46 президент США нагадав про готовність його країни брати участь у просуванні імплементації мінських домовленостей на підтримку нормандського формату.

У підсумку лідери країн закликали Росію до деескалації та погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти прогресу у врегулюванні конфлікту.

Коротко про те, як коментували розмову Байдена та Зеленського в Україні

В Офісі президента заявили, що:

  • Основним питанням у розмові президентів Зеленського та Байдена була безпекова ситуація навколо України та перспективи її мирного врегулювання.
  • Зеленський заявив Байдену, що Україна сформулювала чітке бачення, як розблокувати мирний процес, та готова спілкуватися про нього у різних форматах.
  • Також політики говорили про нещодавню відеоконференцію Байдена та російського президента Путіна (більше про цю подію читайте за посиланням).
  • А ще президент України звернув увагу на загрози для енергетичної безпеки України від "Північного потоку-2". А проте у повідомлення Білого дому про цей момент не згадали.

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