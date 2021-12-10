Перші коментарі щодо перебігу та тем розмови оприлюднили в Офісі Президента України. Згодом з'явилося й офіційне повідомлення з цього приводу на сайті Білого дому.

Головне Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Глибоке занепокоєння через Росію і цілковита підтримка України

У Білому домі на офіційному сайті вперше прокоментувати сьогоднішню, 9 грудня, розмову президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Президента України Володимира Зеленського.

Головні меседжі заяви:

Байден висловив глибоке занепокоєння США та їхніх союзників у Європі через агресивні дії Росії щодо України.

США та їхніх союзників у Європі через агресивні дії Росії щодо України. Глава Білого дому дав зрозуміти, що США та союзники відповідатимуть рішуче економічними та іншими заходами, якщо Росія наважиться на подальше втручання в Україну.

рішуче економічними та іншими заходами, якщо Росія наважиться на подальше втручання в Україну. Презент США вкотре підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

США суверенітету та територіальній цілісності України. Окремо Байден наголосив, що США, союзники та партнери віддані принципу "без України – жодних рішень чи дискусій про Україну".

Також 46 президент США нагадав про готовність його країни брати участь у просуванні імплементації мінських домовленостей на підтримку нормандського формату.

У підсумку лідери країн закликали Росію до деескалації та погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти прогресу у врегулюванні конфлікту.

Коротко про те, як коментували розмову Байдена та Зеленського в Україні

В Офісі президента заявили, що:

Основним питанням у розмові президентів Зеленського та Байдена була безпекова ситуація навколо України та перспективи її мирного врегулювання.

ситуація навколо України та перспективи її мирного врегулювання. Зеленський заявив Байдену, що Україна сформулювала чітке бачення, як розблокувати мирний процес , та готова спілкуватися про нього у різних форматах.

, та готова спілкуватися про нього у різних форматах. Також політики говорили про нещодавню відеоконференцію Байдена та російського президента Путіна (більше про цю подію читайте за посиланням).

(більше про цю подію читайте за посиланням). А ще президент України звернув увагу на загрози для енергетичної безпеки України від "Північного потоку-2". А проте у повідомлення Білого дому про цей момент не згадали.

А проте: війська США не будуть розміщені в Україні в разі вторгнення – дивіться про це відео