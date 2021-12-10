Первые комментарии о ходе и темах разговора обнародовали в Офисе Президента Украины. Впоследствии появилось и официальное сообщение по этому поводу на сайте Белого дома.

Главное Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Глубокая обеспокоенность из-за России и полная поддержка Украины

В Белом доме на официальном сайте впервые прокомментировали сегодняшний, 9 декабря, разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Президента Украины Владимира Зеленского.

Главные месседжи заявления:

Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их союзников в Европе из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

Глава Белого дома дал понять, что США и союзники будут решительно отвечать экономическим и другим мерам, если Россия решится на дальнейшее вмешательство в Украину.

Президент США еще раз подтвердил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Отдельно Байден подчеркнул, что США, союзники и партнеры привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".

46 президент США напомнил о готовности его страны участвовать в продвижении имплементации минских договоренностей в поддержку нормандского формата.

В итоге лидеры стран призвали Россию к деэскалации и согласились, что дипломатия является лучшим способом добиться прогресса в урегулировании конфликта.

Кратко о том, как комментировали разговор Байдена и Зеленского в Украине

В Офисе президента заявили, что:

Главной темой разговора президентов Зеленского и Байдена была ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы ее мирного урегулирования.

Зеленский заявил Байдену, что Украина сформулировала четкое видение, как разблокировать мирный процесс и готова общаться о нем в разных форматах.

Также политики говорили о недавней видеоконференции Байдена и российского президента Путина (больше об этом событии читайте по ссылке ).

А еще президент Украины обратил внимание на угрозы энергетической безопасности Украины от "Северного потока-2". Однако в сообщение Белого дома об этом моменте не упомянули.