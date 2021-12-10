Байден наголосив, що США продовжать тісні консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами. Лідер США заявив, що це є пріоритетом.
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Ми працюємо над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу,
– зауважив Байден.
Участь у розмові взяли
- Румен Радев – президент Болгарії;
- Андрей Бабіш – прем'єр-міністр Чехії;
- Алар Каріс – президент Естонії;
- Янош Адер – президент Угорщини;
- Егілс Левітс – президент Латвії;
- Ґітанас Науседа – президент Литви;
- Анджей Дуда – президент Польщі;
- Клаус Йоганніс – президент Румунії;
- Едуард Геґер – прем'єр-міністр Словаччини.
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