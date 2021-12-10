Байден наголосив, що США продовжать тісні консультації та координацію з усіма трансатлантичними союзниками та партнерами. Лідер США заявив, що це є пріоритетом.

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Ми працюємо над деескалацією нинішньої кризи шляхом стримування, оборони та діалогу,

– зауважив Байден.

Участь у розмові взяли

Румен Радев – президент Болгарії;

Андрей Бабіш – прем'єр-міністр Чехії;

Алар Каріс – президент Естонії;

Янош Адер – президент Угорщини;

Егілс Левітс – президент Латвії;

Ґітанас Науседа – президент Литви;

Анджей Дуда – президент Польщі;

Клаус Йоганніс – президент Румунії;

Едуард Геґер – прем'єр-міністр Словаччини.

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