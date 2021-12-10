Байден подчеркнул, что США продолжат тесные консультации и координацию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами. Лидер США заявил, что это приоритет.
Заметьте Наша цель – быть на стороне Украины, – Макрон об угрозе России
Мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса путем сдерживания, обороны и диалога,
– заметил Байден.
Участие в разговоре приняли
- Румен Радев – президент Болгарии;
- Андрей Бабиш – премьер-министр Чехии;
- Алар Карис – президент Эстонии;
- Янош Адер – президент Венгрии;
- Эгилс Левитс – президент Латвии;
- Гитанас Науседа – президент Литвы;
- Анджей Дуда – президент Польши;
- Клаус Иоганнис – президент Румынии;
- Эдуард Гегер – премьер-министр Словакии.
Разговор Зеленского и Байдена
- В четверг, 9 декабря, также прошел разговор Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что испытывает глубокую обеспокоенность из-за агрессивных действий России в отношении Украины.
- По словам Байдена, если Россия продолжит свою агрессию, ее ждет жесткая реакция. В частности, путем экономических ограничений.
- Штаты – привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Также Байден отметил: его страна и союзники привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".
Войска США не будут размещены в Украине в случае вторжения: смотрите видео