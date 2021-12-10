Байден подчеркнул, что США продолжат тесные консультации и координацию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами. Лидер США заявил, что это приоритет.

Заметьте Наша цель – быть на стороне Украины, – Макрон об угрозе России

Мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса путем сдерживания, обороны и диалога,

– заметил Байден.

Участие в разговоре приняли

Румен Радев – президент Болгарии;

Андрей Бабиш – премьер-министр Чехии;

Алар Карис – президент Эстонии;

Янош Адер – президент Венгрии;

Эгилс Левитс – президент Латвии;

Гитанас Науседа – президент Литвы;

Анджей Дуда – президент Польши;

Клаус Иоганнис – президент Румынии;

Эдуард Гегер – премьер-министр Словакии.

Разговор Зеленского и Байдена

В четверг, 9 декабря, также прошел разговор Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что испытывает глубокую обеспокоенность из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

По словам Байдена, если Россия продолжит свою агрессию, ее ждет жесткая реакция. В частности, путем экономических ограничений.

Штаты – привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также Байден отметил: его страна и союзники привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".

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