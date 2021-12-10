Во время пресс-конференции в Париже 9 декабря он говорил о политической ситуации в мире. И, конечно, об угрозе новой российской агрессии в отношении Украины.
Важно Беседа Зеленского и Байдена: появился официальный комментарий Белого дома
Что говорил Макрон на пресс-конференции об Украине
Угроза России: нужно "быть на стороне Украины"
Президент Франции поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за координацию позиции с европейскими партнерами – как до разговора с Владимиром Путиным, так и после. Джо Байден с президентом России общался, напомним, 7 декабря.
Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров – это, прежде всего, быть на стороне Украины,
– заявил вместе с тем Эммануэль Макрон.
И добавил: это нужно, чтобы обеспечить безопасность Украины и мир в регионе в целом.
Норманский формат: нужна "добрая воля" других сторон
Глава французского государства подчеркнул, что нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе остается важным. Соответственно, и посредничество Франции и Германии в нем.
Но могут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон,
– заявил Макрон.
По его словам, следует активизировать взаимодействие с привлечением и Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы перезагрузить нормандский формат.
Диалог с Россией: нужно "прокладывать путь"
Как считает президент Франции, Россию следует привлекать к диалогу. Мол, только это поможет снять напряженность вокруг Украины, обеспечить стабильность и мир в регионе.
Именно необходимым диалогом с Россией можно выстроить новое решение и процесс, сохраняющий украинский суверенитет и мирное урегулирование, достижение мира во всем регионе, стабильность всего нашего континента,
– заявил Макрон.
Он убежден, что разговор Байдена и Путина показал: глава Белого дома также считает, что диалог с президентом России нужен.
Благодаря этому диалогу мы можем фиксировать наши договоренности и разногласия, а также прокладывать дальнейший путь таким образом, чтобы избежать эскалации,
– подытожил президент Франции.
Кратко о дипломатических переговорах мировых лидеров вокруг Украины
Президенты России и США 7 декабря говорили в видеорежиме более 2 часов. Главы государств много касались темы Украины.
- В частности, Джо Байден пригрозил Владимиру Путину экономическими последствиями нападения на Украину.
- А тот традиционно перевел стрелки на Украину и требовал гарантий нерасширения НАТО на Восток.
9 декабря по телефону уже на протяжении полутора часов общались Байден и президент Украины.
- Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку.
- Глава же Белого дома заверил, что без Украины не принимают о ней никаких решений и не ведут никаких дискуссий.
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