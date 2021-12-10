Під час пресконференції у Парижі 9 грудня він говорив про політичну ситуацію у світі. І, звісно, про загрозу нової російської агресії щодо України.
Важливо Розмова Зеленського та Байдена: з'явився офіційний коментар Білого дому
Що говорив Макрон на пресконференції про Україну
Загроза Росії: треба "бути на боці України"
Президент Франції подякував президентові Сполучених Штатів Америки за координацію позиції з європейськими партнерами – як до розмови з Володимиром Путіним, так і після. Джо Байден із президентом Росії спілкувався, нагадаємо, 7 грудня.
Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів - це передусім бути на боці України,
– заявив разом із тим Еммануель Макрон.
І додав: це потрібно, щоб гарантувати безпеку України та мир у регіоні загалом.
Норманський формат: потрібна "добра воля" інших сторін
Глава французької держави наголосив, що нормандський формат перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі залишається важливим. Відповідно, і посередництво Франції та Німеччини у ньому.
Та чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін,
– заявив при цьому Макрон.
За його словами, слід активізувати взаємодію із залученням і Володимира Путіна, і Президента України Володимира Зеленського, щоб перезавантажити нормандський формат.
Діалог із Росією: треба "прокладати шлях"
Як вважає президент Франції, Росію треба залучати до діалогу. Тільки це, мовляв, допоможе зняти напруженість навколо України, забезпечити стабільність і мир у регіоні.
Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту,
– заявив Макрон.
Він переконаний, що розмова Байдена та Путіна засвідчила: глава Білого дому також вважає, що діалог із президентом Росії потрібний.
Завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації,
– підсумував президент Франції.
Коротко про дипломатичні перемовини світових лідерів навколо України
Президенти Росії та США 7 грудня говорили у відеорежимі понад 2 години. Глави держав багато зачіпали тему України.
- Зокрема, Джо Байден пригрозив Володимиру Путіну економічними наслідками нападу на Україну.
- Той натомість традиційно перевів стрілки на Україну і вимагав гарантій нерозширення НАТО на Схід.
9 грудня телефоном вже впродовж півтори години спілкувалися Байден та президент України.
- Володимир Зеленський подякував США за підтримку.
- А глава Білого дому запевнив, що без України не приймають про неї жодних рішень і не ведуть жодних дискусій.
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