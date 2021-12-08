Макрон вже поговорив про Україну з лідерами США, Німеччини, Великої Британії та Італії. Про це журналісти пишуть, посилаючись на свої джерела в Єлисейському палаці.
До речі Байден ще раз поговорив із європейськими лідерами після дзвінка Путіну
Макрон подзвонить Путіну та Зеленському
Очільники 5 держав підтвердили прихильність до спільної роботи, щоб гарантувати суверенітет, стабільність і безпеку України. Найближчими днями Макрон планує зателефонувати ще Зеленському та Путіну.
До речі, французького президента запитали про можливі нові санкції проти Росії. Той відповів, що слід дочекатися підсумків зустрічі Байдена і Путіна. За його словами, стратегія полягає в тому, щоб почати роботу і процес мирного врегулювання.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його (Путіна – 24 канал) в переговорні формати,
– сказав Макрон.
Що відомо про розмову Путіна та Байдена
- Президенти 7 грудня поговорили у відеорежимі. Розмова тривала понад 2 години.
- Байден пригрозив Путіну наслідками нападу на Україну. Він наголосив, що буде рішуче реагувати на ескалацію та попередив про сильні санкції.
- Американський президент також відкинув вимогу російського колеги про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Путін раніше вимагав "юридичних гарантій". Байден наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.
- Натомість у Кремлі кажуть, що президенти говорили про "внутрішньоукраїнську кризу".
- До речі, Байден перед розмовою подзвонив європейським лідерам. Після відеозустрічі з Путіним він переніс заплановану розмову із Зеленським, аби ще раз зідзвонитись з ЄС.