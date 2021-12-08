Американський президент мав подзвонити Зеленському після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак радник Байдена з питань безпеки США Джейк Салліван розповів, що дзвінок перенесли.

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Байден подзвонив в ЄС

Так, розмову із Зеленським перенесли на четвер 9 грудня. Натомість Байден ще раз поспілкувався із главами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Зверніть увагу! Напередодні розмови з Путіним Байден теж зідзвонився зі своїми європейськими колегами. Обговорили занепокоєння через Росію, яка нарощує війська поблизу кордону з Україною. Також звернули увагу, що російська риторика стає усе більш жорсткою.

Як пройшла розмова Байдена та Путіна