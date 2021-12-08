Американський президент мав подзвонити Зеленському після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак радник Байдена з питань безпеки США Джейк Салліван розповів, що дзвінок перенесли.
До речі Зробимо те, чого не зробили у 2014 році, – Байден попередив про наслідки вторгнення в Україну
Байден подзвонив в ЄС
Так, розмову із Зеленським перенесли на четвер 9 грудня. Натомість Байден ще раз поспілкувався із главами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
Як пройшла розмова Байдена та Путіна
- Президенти США та Росії 7 грудня поговорили віч-на-віч у відеорежимі. Розмова тривала понад 2 години.
- Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він пригрозив Путіну наслідками та наголосив, що США та союзники можуть застосувати сильні економічні санкції та інші заходи.
- Американський президент також відкинув вимогу російського колеги про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Путін раніше вимагав "юридичних гарантій" цього. Байден наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.
- Натомість у Кремлі кажуть, що президенти обговорили "внутрішньоукраїнську кризу".
- В Офісі Президента вже відреагували на розмову. Зазначили, що сенсацій не було та наголосили на підтримці позиції Байдена.
Путін зломить Байдена: результати переговорів / США готують "ядерні" санкції проти Росії / WTF – дивіться відео: