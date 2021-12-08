Американский президент должен был позвонить Зеленскому после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако советник Байдена по вопросам безопасности США Джейк Салливан рассказал, что звонок перенесли.

Кстати Сделаем то, чего не сделали в 2014 году, – Байден предупредил о последствиях вторжения в Украину

Байден позвонил в ЕС

Так, разговор с Зеленским перенесли на четверг 9 декабря. Зато Байден еще раз пообщался с главами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Обратите внимание! Накануне разговора с Путиным Байден тоже созвонился со своими европейскими коллегами. Обсудили беспокойство из-за России, которая наращивает войска вблизи границы с Украиной. Также обратили внимание, что российская риторика становится все более жесткой.

Как прошел разговор Байдена и Путина

Президенты США и России 7 декабря поговорили с глазу на глаз в видеорежиме. Разговор длился более 2 часов.

Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он пригрозил Путину последствиями и подчеркнул, что США и союзники могут применить сильные экономические санкции и другие меры.

Американский президент также отверг требование российского коллеги о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Путин ранее требовал "юридических гарантий" этого. Байден подчеркнул, что такой вопрос будет решать только Альянс.

Зато в Кремле говорят, что президенты обсудили "внутриукраинский кризис".

В офисе Президента уже отреагировали на разговор. Отметили, что сенсаций не было и отметили поддержку позиции Байдена.

Путин сломит Байдена: результаты переговоров / США готовят "ядерные" санкции против России / WTF – смотрите видео: