Такую позицию американского президента подтвердила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она выступала во время заседания комитета по международным делам Сената.

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Вступление в НАТО – это вопрос, который решает только НАТО, – Нуланд

Байден очень четко заявил Путину, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО – это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Никакая другая сила не будет и не может иметь право голоса при принятии этих решений,

– подчеркнула Нуланд.

Путин назвал Байдену "красные линии"

Отметим, что президент России во время беседы с главой Белого дома высказал претензии, что НАТО якобы разворачивает свой военный потенциал вблизи российской границы. Именно это, мол, вызывает беспокойство Москвы.

"Красными линиями" российский президент назвал дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины наступательных вооружений.

Это важно! Ответ Джо Байдена был довольно жестким. Он посоветовал Путину вернуться в дипломатию и призвал к деэскалации.

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Коротко о встрече Байдена и Путина:

Переговоры состоялись 7 декабря в видеоформате и продолжались более 2 часов.

Байден вышел на связь из Белого дома, а Путин – из резиденции в Сочи.

Джо Байден заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он выразил обеспокоенность относительно ситуации, которая сложилась вблизи границы Украины и заверил в жестком ответе на возможную агрессию.

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