Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Ранее о возможной остановке российского газопровода писали и американские СМИ.

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Нуланд: США не останутся в стороне

Если Кремль решится на полномасштабную военную агрессию против Украины, на это должна быть ответная реакция. Нуланд заверила, что США не останутся в стороне. Она утверждает, что Вашинтон и Берлин "готовы к серьезным действиям". Чиновница пояснила, что имеет в виду меры против российского газопровода "Северный поток-2".

"Я считаю, что они (немецкие власти – 24 канал) готовы", – добавила заместитель госсекретаря США. Она уточнила, что администрация Байдена уже начала "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.

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