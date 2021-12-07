Изменения в проект оборонного бюджета страны одобрил комитет Палаты представителей США. На его сайте появилась обновленная информация.

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Информация о том, что США могут остановить"Северный поток-2"

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Джо Байден во время разговора с Владимиром Путиным предупредит его о последствиях в случае нападения на Украину.

Он намеревался предостеречь главу Кремля, что это приведет к значительным расходам. Серьезно пострадает российская экономика. Кроме того, Вашингтон может остановить "Северный поток-2".

Разговор главы России и США уже состоялся. Пока неизвестно, о чем именно говорили президенты. Ожидалось, что главной темой переговоров будет Украина.