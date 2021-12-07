Зміни у проєкт оборонного бюджету країни схвалив комітет Палати представників США. На його сайті вже з'явилася оновлена інформація.

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США забрали з бюджету пункт про санкції щодо газопроводу

Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної угоди щодо закону про державну оборону цього року (оборонного бюджету – 24 канал),

– зазначили у комітеті.

У підтриманому ним проєкті оборонного бюджету вже немає

санкцій проти російського трубопроводу "Північний потік-2",

обмежень за державним боргом Росії.

Нагадаємо, раніше демократи Сенату Конгресу США погодилися внести у пакет поправок до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік санкції проти газопроводу та суверенного боргу Росії. Однак, як зазначили американські ЗМІ ці домовленості остаточно не затвердили.

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