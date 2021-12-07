За інформацією американських ЗМІ, саме таку позицію Байден озвучить Путіну під час перемовин 7 грудня. Про це повідомили джерела у Білому домі.

Читайте також США думають про евакуацію з України американців, якщо Путін нападе, – ЗМІ

Байден зробить попередження

Співрозмовники видання уточнили, що в ході розмови американський лідер планує попередити Путіна про наслідки у випадку наступу на Україну. Він має намір застерегти очільника Кремля, що це призведе до значних витрат. Серйозно постраждає, наприклад, російська економіка.

Важливо! Згідно з документами, які отримали у своє розпорядження ЗМІ, мовиться про "підштовхування" Німеччини до зупинки російського газопроводу "Північний потік-2".

Нові заяви Німеччини про "Північний потік-2"

Напередодні про російський газопровід висловився Роберт Габек, який найближчим часом обійме почаду німецького віцеканцлера. Чиновник допустив використання "Північного потоку-2" для стримування Москви. Він зауважив, що поки триває перевірка трубопроводу, відбудеться його "політичне обговорення" на тлі стягування Росією військ до кордонів України.

Перемовини Байдена з Путіним: що відомо

Зазначимо, що це вже четверта розмова між американським та російськими президентами у 2021 році. Вона відбувається на тлі скупчення російських військ поблизу України. Раніше політики двічі спілкувалися телефоном й зустрічалися у Женеві.

Новина доповнюється…