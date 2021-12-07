По информации американских СМИ, именно такую позицию Байден озвучит Путину во время переговоров 7 декабря. Об этом сообщили источники в Белом доме.

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Байден сделает предупреждение

Собеседники издания уточнили, что в ходе разговора американский лидер планирует предупредить Путина о последствиях в случае наступления на Украину. Он намерен предостеречь главу Кремля, что это приведет к значительным затратам. Серьезно пострадает, например, российская экономика.

Важно! Согласно документам, которые получили в свое распоряжение СМИ, речь идет о "подталкивании" Германии к остановке российского газопровода "Северный поток-2".

Что в Германии говорят о "Северном потоке-2"

Накануне о российском газопроводе высказался Роберт Хабек, который в ближайшее время займет должность немецкого вице-канцлера. Чиновник допустил использование "Северного потока-2" для сдерживания Москвы. Он отметил, что пока идет проверка трубопровода, состоится его "политическое обсуждение" на фоне стягивания Россией сил к границам Украины.

Переговоры Байдена с Путиным: что известно

Они стартовали 7 декабря около 17:00 по киевскому времени. Российские СМИ показали, как политики поздоровались друг с другом. Далее их разговор будет проводиться в закрытом формате.

Основной темой для переговоров будет Украина и угроза нового вторжения России. Байден подтвердит, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Отметим, что это уже четвертый разговор между американским и российским президентами в 2021 году. Он происходит на фоне скопления российских войск вблизи Украины. Ранее политики дважды общались по телефону и встречались в Женеве.