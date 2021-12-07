Планування на випадок надзвичайних ситуацій очолює Пентагон. Про це пишуть журналісти, посилаючись на власні джерела.

Важливо Карта нападу Росії на Україну: чи може Путін розпочати повномасштабну війну

Американські чиновники зазначають, що досі незрозуміло, чи прийняв президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення. Однак визнали, що він зібрав достатньо сил, техніки та припасів біля кордонів України, аби перейти до наступу в найкоротші терміни.

Що відомо про ймовірну евакуацію

Зі слів джерел, наразі адміністрація не бачить потреби в евакуації американців. Однак про це говорять на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. Зауважують, що такі обговорення доводять, наскільки серйозно адміністрація сприймає можливість вторгнення.

Пентагон планує низку різних сценаріїв на випадок необхідності евакуації. Зокрема, від евакуації лише певних держслужбовців США до більшої групи американців. Рішення про те, чи потрібна евакуація, прийматиме Держдепартамент. Посадовці додали, що потенційна евакуація з України не буде схожою на масовий вивіз громадян, як було в Афганістані.

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