Розвідки України та партнерів інтенсивно взаємодіють щодо ситуації біля наших кордонів. Про це міністр оборони заявив під час виступу у Верховній Раді 3 грудня.

Резніков пояснив, що вже впродовж року Росія застосовує тактику хвиль. Весною вона стягнула свої війська до нашого кордону, згодом відвела їх до місць постійної дислокації, однак техніку залишила. Все для того, щоб скоротити час на розгортання.

У квітні та вересні Росія стягувала до наших кордонів понад 50 батальйонів тактичних груп. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму у постійній готовності перебуває 41 батальйон. Зокрема, 33 – на постійній основі, а 8 – додатково перекинули на півострів,

– розповів міністр.

Новина доповнюється...