Зеленський та Трюдо 2 грудня поспілкувалися телефоном з нагоди 30 річниці визнання Канадою незалежності України. Звісно, під час розмови говорили й про наболіле.
Зауважимо, 1 грудня Росія розпочала військові навчання біля українських кордонів
Канада усі 8 років російської агресії підтримує Україну
Володимир Зеленський у телефонній розмові з Джастіном Трюдо:
- Подякував тому "за послідовну й тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави".
- Адже "Канада рішуче виступає проти агресії з боку Росії" усі 8 років, відколи Кремль атакував наш Донбас та відібрав Крим.
Утім, Канада є союзником і одним із провідних партнерів України не тільки останні роки, а всі 30 років нашої незалежності. У чому неабияку роль зіграли канадці українського походження.
Зеленський та Трюдо поговорили про ситуацію на кордонах із Росією
Володимир Зеленський докладно поінформував прем’єр-міністра Канади про ситуацію на кордонах нашої держави. Зауважимо, якраз зараз у гості до Києва приїхав начальник штабу оборони збройних сил Канади. Як повідомив Офіс Президента:
- Володимир Зеленський та Джастін Трюдо одностайні в оцінках загроз в Україні та навколо, і в потребі підтримки для України з боку міжнародної спільноти.
- Зокрема, і у форматі посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію, якщо та наважиться на ескалацію.
Також Трюдо та Зеленський говорили про Кримську платформу, лібералізацію візового режиму для громадян України з боку Канади, розширення Угоди про вільну торгівлю та багато іншого.
До слова, тема російської агресії 2 грудня у міжнародній спільноті звучала гучно:
- Президенти країн Любінського трикутника вперше провели перемовини, і поговорили про загрозу з Росії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України.
- 36 країн ОБСЄ підтримали рішення про моніторинг кордону між Україною та Росією.