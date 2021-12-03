Зеленский и Трюдо 2 декабря пообщались по телефону по случаю 30-летия признания Канадой независимости Украины. Конечно, во время разговора говорили и о наболевшем.
Заметим, 1 декабря Россия начала военные учения возле украинских границ
Канада все 8 лет российской агрессии поддерживает Украину
Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джастином Трюдо:
- Поблагодарил "за последовательную и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства".
- Ведь "Канада решительно выступает против агрессии со стороны России" все 8 лет, как Кремль атаковал наш Донбасс и отобрал Крым.
Впрочем, Канада является союзником и одним из ведущих партнеров Украины не только в последние годы, а все 30 лет нашей независимости. В чем немаловажную роль сыграли канадцы украинского происхождения.
Зеленский и Трюдо поговорили о ситуации на границах с Россией
Владимир Зеленский подробно проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на границах нашего государства. Заметим, как раз сейчас в гости в Киев приехал начальник штаба обороны вооруженных сил Канады. Как сообщил Офис Президента:
- Владимир Зеленский и Джастин Трюдо единодушны в оценках угроз в Украине и вокруг, и в необходимости поддержки для Украины со стороны международного сообщества.
- В частности, и в формате усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию, если та решится на эскалацию.
Также Трюдо и Зеленский говорили о Крымской платформе, либерализации визового режима для граждан Украины со стороны Канады, расширении Соглашения о свободной торговле и многом другом.
Кстати, тема российской агрессии 2 декабря в международном сообществе звучала громко:
- Президенты стран Любинского треугольника впервые провели переговоры и поговорили об угрозе из России.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины.
- 36 стран ОБСЕ поддержали решение о мониторинге границы между Украиной и Россией.