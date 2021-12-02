За словами Блінкена, Штати стурбовані наявними доказами того, що Росія може планувати подальшу істотну агресію проти України. Відповідну заяву держсекретар США зробив у Стокгольмі під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ.

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Під час зустрічі з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим Блінкен заявив, що Росія має відвести війська від кордону з Україною.

Блінкен закликав Росію:

  • поважати суверенітет і територіальну цілісність України;
  • зробити кроки до деескалації;
  • згорнути військове нарощування;
  • повернути сили на нормальні мирні позиції;
  • імплементувати Мінські домовленості.

Зустріч Блінкена та Лаврова

  • Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Росії 2 грудня.
  • Розмова тривала близько 40 хвилин.
  • Блінкен заявив, що Росія постійно перешкоджає роботі ОБСЄ.
  • Окрім того, Держсекретар США попередив Лаврова: у випадку агресії проти України, Росію чекатимуть серйозні санкції.