За словами Блінкена, Штати стурбовані наявними доказами того, що Росія може планувати подальшу істотну агресію проти України. Відповідну заяву держсекретар США зробив у Стокгольмі під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ.

Зауважте Кулеба зустрівся з Блінкеном у Стокгольмі: обговорили жорсткі економічні санкції для Росії

Під час зустрічі з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим Блінкен заявив, що Росія має відвести війська від кордону з Україною.

Блінкен закликав Росію:

поважати суверенітет і територіальну цілісність України;

зробити кроки до деескалації;

згорнути військове нарощування;

повернути сили на нормальні мирні позиції;

імплементувати Мінські домовленості.

Зустріч Блінкена та Лаврова

Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Росії 2 грудня.

Розмова тривала близько 40 хвилин.

Блінкен заявив, що Росія постійно перешкоджає роботі ОБСЄ.

Окрім того, Держсекретар США попередив Лаврова: у випадку агресії проти України, Росію чекатимуть серйозні санкції.

Зауважте! Блінкен у Стогкольмі зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Держсекретар США наголосив, що Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.