По словам Блинкена, Штаты обеспокоены имеющимися доказательствами того, что Россия может планировать дальнейшую существенную агрессию против Украины. Соответствующее заявление госсекретарь США сделал в Стокгольме во время пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ.

Заметьте Кулеба встретился с Блинкеном в Стокгольме: обсудили жесткие экономические санкции для России

Во время встречи с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной.

Блинкен призвал Россию:

уважать суверенитет и территориальную целостность Украины;

предпринять шаги к деэскалации;

свернуть военное наращивание;

вернуть силы на нормальные мирные позиции;

имплементировать Минские договоренности.

Встреча Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США встретился с главой МИД России 2 декабря.

Разговор длился около 40 минут.

Блинкен заявил, что Россия постоянно препятствует работе ОБСЕ.

Кроме того, госсекретарь США предупредил Лаврова: в случае агрессии против Украины, Россию будут ждать серьезные санкции.

Заметьте! Блинкен в Стогкольме встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.