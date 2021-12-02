Глава МИД Украины Кулеба отметил, что его встреча с госсекретарем США Блинкеном была дружественной. В частности, политики подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и Штатов.
Заметьте Канада готова вместе с Украиной работать над сдерживанием России от агрессии, – МИД
Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции,
– подчеркнул Кулеба.
Во время встречи должны были обсудить 3 вопроса
Кулеба накануне встречи рассказывал, что собирается обсудить с Блинкеном 3 ключевых вопроса. Речь идет о:
- отправке четких политических сигналов России на всех уровнях;
- разработке санкционного пакета;
- углублении военно-технического сотрудничества с Украиной.
Также Кулеба и Блинкен планировали "сверить свои часы по имеющейся у нас информации о российских планах и намерениях".
Пост Кулебы:
Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США.