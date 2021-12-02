Глава МИД Украины отметил, что во время встречи они с Блинкеном не только обсудят имеющуюся информацию по поводу российских планов и намерений. Речь будет идти и о других важных вопросах.
Заметьте Блинкен встретится с Кулебой и Лавровым на фоне разговоров о вторжении России в Украину
Мы не только сверим часы относительно имеющейся у нас информации о российских планах и намерениях, но и обсудим как раз состояние движения по трем трекам,
– подчеркнул Кулеба.
Какие 3 вопроса обсудят Кулеба и Блинкен
- Отправка четких политических сигналов России на всех уровнях.
- Разработка санкционного пакета.
- Углубление военно-технического сотрудничества с Украиной.
Кулеба встретился с главой МИД Великобритании
- В Риге Кулеба встретился со своей коллегой – главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
- Темой разговора стали конкретные шаги в рамках комплексного пакета, который будет удерживать Россию от новой волны агрессии в сторону Украины.
- Британский политик подчеркнула, что ее страна готова конкретными действиями поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
- Темами разговора также стали важные направления взаимодействия Украины и Великобритании и укрепление безопасности в более широком Черноморском регионе.