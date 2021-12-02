Глава МЗС України зауважив, що під час зустрічі вони з Блінкеном не лише обговорять наявну інформацію стосовно російських планів та намірів. Мовитиметься й про інші важливі питання.
Зауважте Блінкен зустрінеться з Кулебою та Лавровим на фоні розмов про вторгнення Росії в Україну
Ми не лише звіримо годинники щодо наявної в нас інформації стосовно російських планів та намірів, але й обговоримо якраз стан руху за трьома треками,
– наголосив Кулеба.
Які 3 питання обговорять Кулеба й Блінкен
- Надсилання чітких політичних сигналів Росії на всіх рівнях.
- Розробка санкційного пакета.
- Поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.
Кулеба зустрівся з главою МЗС Великої Британії
- У Ризі Кулеба зустрівся зі своєю колегою – очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
- Темою розмови стали конкретні кроки у межах комплексного пакета, який стримуватиме Росію від нової хвилі агресії у бік України.
- Британська політикиня наголосила, що її країна готова конкретними діями підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.
- Темами розмови також стали важливі напрямки взаємодії України і Великої Британії та зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні.