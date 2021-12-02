Глава МЗС України зауважив, що під час зустрічі вони з Блінкеном не лише обговорять наявну інформацію стосовно російських планів та намірів. Мовитиметься й про інші важливі питання.

Зауважте Блінкен зустрінеться з Кулебою та Лавровим на фоні розмов про вторгнення Росії в Україну

Ми не лише звіримо годинники щодо наявної в нас інформації стосовно російських планів та намірів, але й обговоримо якраз стан руху за трьома треками,

– наголосив Кулеба.

Які 3 питання обговорять Кулеба й Блінкен

Надсилання чітких політичних сигналів Росії на всіх рівнях.

Розробка санкційного пакета.

Поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

Кулеба зустрівся з главою МЗС Великої Британії