Пресслужба Міністерства закордонних справ України наголосила, що Трасс запевнила Кулебу у готовності її країни мобілізувати підтримку союзників на тлі агресивних дій Росії. Мовиться також про практичну допомогу.

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За словами Трасс, Велика Британія готова конкретними діями підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Загалом Трасс та Кулеба обговорили такі теми:

  • безпекову ситуацію на окупованих територіях;
  • ситуацію вздовж державного кордону України;
  • важливі напрямки взаємодії України і Великої Британії;
  • зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні;
  • розвиток торгівлі;
  • залучення британських інвестицій;
  • розкриття повного потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

Кулеба про ситуацію поблизу кордону

  • Кулеба розповів, що біля українських кордонів перебувають понад 100 тисяч ворожих військових.
  • Країна-агресорка сконцентрувала ворожі танки, артилерія, системи радіоелектронної боротьби, а також повітряні та військово-морські сили.
  • До кордонів Росія "підтягнула" понад 40 батальйонних тактичних груп.
  • Тим часом Кремль відмовляється пояснювати пересування військ поблизу кордонів з Україною у спосіб, який би міг викликати довіру.