Пресслужба Міністерства закордонних справ України наголосила, що Трасс запевнила Кулебу у готовності її країни мобілізувати підтримку союзників на тлі агресивних дій Росії. Мовиться також про практичну допомогу.

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За словами Трасс, Велика Британія готова конкретними діями підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Загалом Трасс та Кулеба обговорили такі теми:

безпекову ситуацію на окупованих територіях;

ситуацію вздовж державного кордону України;

важливі напрямки взаємодії України і Великої Британії;

зміцнення безпеки у ширшому Чорноморському регіоні;

розвиток торгівлі;

залучення британських інвестицій;

розкриття повного потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

Кулеба про ситуацію поблизу кордону