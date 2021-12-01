Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины подчеркнула, что Трасс заверила Кулебу в готовности ее страны мобилизовать поддержку союзников на фоне агрессивных действий России. Речь также о практической помощи.

Заметьте Поток сознания, – Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о "российском Крыме"

По словам Трасс, Великобритания готова конкретными действиями поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В общем, Трасс и Кулеба обсудили следующие темы:

  • безопасность на оккупированных территориях;
  • ситуацию вдоль государственной границы Украины;
  • важные направления взаимодействия Украины и Великобритании;
  • укрепление безопасности в более широком Черноморском регионе;
  • развитие торговли;
  • привлечение британских инвестиций;
  • раскрытие полного потенциала зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией.

Кулеба о ситуации вблизи границы

  • Кулеба рассказал, что возле украинских границ находятся более 100 тысяч вражеских военных.
  • Страна-агрессор сконцентрировала вражеские танки, артиллерию, системы радиоэлектронной борьбы, а также воздушные и военно-морские силы.
  • К границам Россия "подтянула" более 40 батальонных тактических групп.
  • Между тем Кремль отказывается объяснять передвижение войск вблизи границ с Украиной способом, который мог бы вызвать доверие.