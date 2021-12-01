Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины подчеркнула, что Трасс заверила Кулебу в готовности ее страны мобилизовать поддержку союзников на фоне агрессивных действий России. Речь также о практической помощи.
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По словам Трасс, Великобритания готова конкретными действиями поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
В общем, Трасс и Кулеба обсудили следующие темы:
- безопасность на оккупированных территориях;
- ситуацию вдоль государственной границы Украины;
- важные направления взаимодействия Украины и Великобритании;
- укрепление безопасности в более широком Черноморском регионе;
- развитие торговли;
- привлечение британских инвестиций;
- раскрытие полного потенциала зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией.
Кулеба о ситуации вблизи границы
- Кулеба рассказал, что возле украинских границ находятся более 100 тысяч вражеских военных.
- Страна-агрессор сконцентрировала вражеские танки, артиллерию, системы радиоэлектронной борьбы, а также воздушные и военно-морские силы.
- К границам Россия "подтянула" более 40 батальонных тактических групп.
- Между тем Кремль отказывается объяснять передвижение войск вблизи границ с Украиной способом, который мог бы вызвать доверие.