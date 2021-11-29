Об этом на брифинге 29 ноября рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Россия разместила свои войска в приграничных регионах.

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Сколько военных противник стянул к границам

Глава МИД объяснил, что там сконцентрированы вражеские танки, артиллерия, системы радиоэлектронной борьбы, а также воздушные и военно-морские силы. В общей сложности Москва уже стянула к границам более 40 батальонных тактических групп. Общее количество военных на украинском направлении достигает уже около 115 тысяч – включая силы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Кроме этого, Кулеба также подчеркнул, что Кремль отказывается объяснять передвижение своих войск возле границ с Украиной способом, который мог бы вызвать доверие.

Обратите внимание! Ранее Кулеба объяснял, что доказательств принятого Россией решения о нападении на Украину нет. Впрочем, он убежден, что такой вариант находится на столе у ​​Кремля.

Российские войска возле Украины: что известно