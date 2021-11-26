Согласно принципу обороны НАТО, нападение на одну из стран-членов означает атаку на весь Альянс. Столтенберг заверил, что несмотря ни на что, организация поддерживает Украину.
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Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну,
– заявил генсек.
До сих пор принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре Альянса от 1949 года. Его закрепили в статье 5, которая означает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех, а следовательно все должны участвовать в его обороне. Впервые статью задействовали после террористического нападения 11 сентября в США. Альянс несколько раз использовал меры коллективной обороны. Постоянные силы НАТО дежурят для обеспечения непрерывной коллективной обороны.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
- По словам Йенса Столтенберга, сейчас страны-члены НАТО не достигли консенсуса для полноправного членства Украины в Альянсе. Чтобы войти в НАТО, необходимо соответствовать стандартам Альянса.
- Членства можно достичь лишь в одном случае: если это решение поддержат все 30 стран-членов Альянса.
- Еще Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за ситуацией на границе Украины и России. Организация находится настороже и готова к любому развитию ситуации.
- В то же время глава Совета по вопросам внешней и оборонной политики России и советник Кремля Федор Лукьянов заявил, что Россия атакует Украину, если та присоединится к НАТО.
- Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель ранее также заявлял, что из-за того, что ЕС не имеет оборонного альянса с Украиной, в случае обострения ситуации на Донбассе Киев может рассчитывать только на себя. Максимальная помощь Евросоюза может быть политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая.