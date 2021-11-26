Согласно принципу обороны НАТО, нападение на одну из стран-членов означает атаку на весь Альянс. Столтенберг заверил, что несмотря ни на что, организация поддерживает Украину.

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Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но Альянс поддерживает эту страну,

– заявил генсек.

До сих пор принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре Альянса от 1949 года. Его закрепили в статье 5, которая означает, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех, а следовательно все должны участвовать в его обороне. Впервые статью задействовали после террористического нападения 11 сентября в США. Альянс несколько раз использовал меры коллективной обороны. Постоянные силы НАТО дежурят для обеспечения непрерывной коллективной обороны.

Что известно о вступлении Украины в НАТО