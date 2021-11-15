Во время интервью с генсеком НАТО Столтенбергом журналист заметил, что Украине еще в 2008 году обещали членство в НАТО. В то же время, по состоянию на 2021 год этого не произошло. Тем временем украинские территории захватила Россия.
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Нет консенсуса относительно приглашения Украины к полноценным членам НАТО,
– ответил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил: он понимает разочарование украинцев. В то же время, членство может быть достигнуто только в одном случае: если это решение поддержат все 30 стран-членов Альянса.
НАТО следит за ситуацией на границе
- Столтенберг также заявил, что НАТО внимательно следит за ситуацией на границе Украины и России. Альянс находится "настороже" и готов к любому развитию ситуации.
- Генсек НАТО заметил: "мы внимательно следим за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной".
- Кроме того, Столтенберг отметил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским. Тогда генсек НАТО заверил украинского лидера в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Альянса.