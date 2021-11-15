Під час інтерв'ю з генсеком НАТО Столтенбергом журналіст зауважив, що Україні ще у 2008 році обіцяли членство у НАТО. Водночас станом на 2021 рік цього не сталося. Тим часом українські території захопила Росія.
Зауважте Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Північним морем
Немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО,
– відповів Столтенберг.
Генсек НАТО зауважив: він розуміє розчарування українців. Водночас членства можна досягнути лише в одному випадку: якщо це рішення підтримають всі 30 країн-членів Альянсу.
НАТО стежить за ситуацією на кордоні
- Столтенберг також заявив, що НАТО уважно стежить за ситуацією на кордоні України та Росії. Альянс перебуває "насторожі" і готовий до будь-якого розвитку ситуації.
- Генсек НАТО зауважив: "ми уважно стежимо за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною".
- Окрім того, Столтенберг зауважив, що мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Тоді генсек НАТО запевнив українського лідера у підтримці територіальної цілісності й суверенітету України з боку Альянсу.