Під час інтерв'ю з генсеком НАТО Столтенбергом журналіст зауважив, що Україні ще у 2008 році обіцяли членство у НАТО. Водночас станом на 2021 рік цього не сталося. Тим часом українські території захопила Росія.

Зауважте Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Північним морем

Немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО,

– відповів Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив: він розуміє розчарування українців. Водночас членства можна досягнути лише в одному випадку: якщо це рішення підтримають всі 30 країн-членів Альянсу.

НАТО стежить за ситуацією на кордоні