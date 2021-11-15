Про це генсек НАТО розповів у інтерв'ю в програмі Axios на HBO. Єнс Столтенберг відповів на питання про те, що робитиме Альянс, якщо Росія нападе на Україну.

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У НАТО готові до різних сценаріїв

Столтенберг наголосив, що Північноатлантичний альянс перебуває "насторожі". Мовляв, там готові до будь-якого розвитку ситуації на кордоні України з Росією й реагуватимуть на її зміну.

Ми уважно стежимо за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною,

– підкреслив генсек НАТО.

Й звернув увагу на те, що напередодні мав зустріч із Зеленським. Мовляв, тоді він вкотре запевнив українського президента у підтримці територіальної цілісності й суверенітету України з боку НАТО.

Столтенберг відповідає на питання про Україну: дивіться відео

Столтенберг висловився про членство України до НАТО

Столтенберг додав, що розуміє: Зеленський очікує від НАТО більшого та хоче повного членства в організації. "Він хоче реального повноцінного захисту від Росії", – перервав його журналіст Джонатан Свон й зауважив, що Україні обіцяли членство ще у 2008 році. "На них напали, їхню територію захопили. Вона й досі захоплена Росією", – зазначив він.

Генсек відповів, що Україна поки не є частиною організації, тому й не підпадає під дію положення про колективну оборону. Як далі пояснив Столтенберг, аби отримати членство, потрібно відповідати стандартам Альянсу. Він запевнив, що НАТО "допомагає Україні з модернізацією та боротьбою з корупцією".

Втім, аби стати повноправним членом, має бути згода усіх 30 держав-членів. Наразі у нас немає консенсусу щодо запрошення України до вступу,

– зауважив Столтенберг.

Зазначимо, що 15 листопада очільник українського МЗС Дмитро Кулеба проведе у Брюсселі переговори з керівництвом НАТО.