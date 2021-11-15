Об этом генсек НАТО рассказал в интервью программе Axios на HBO. Йенс Столтенберг ответил на вопрос о том, что будет делать Альянс, если Россия нападет на Украину.

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В НАТО готовы к разным сценариям

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс находится "настороже". Мол, там готовы к любому развитию ситуации на границе Украины с Россией и будут реагировать на ее изменение.

Мы внимательно следим за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной,

– подчеркнул генсек НАТО.

И обратил внимание на то, что накануне встречался с Зеленским. Мол, тогда он заверил украинского президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны НАТО.

Столтенберг отвечает на вопрос об Украине: смотрите видео

Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Столтенберг добавил, что понимает: Зеленский ожидает от НАТО большего и хочет полного членства в организации. "Он хочет реальной полноценной защиты от России", – прервал его журналист Джонатан Свон и отметил, что Украине обещали членство еще в 2008 году. "На них напали, их территорию захватили. Она до сих пор захвачена Россией", – отметил он.

Генсек ответил, что Украина пока не является частью организации, поэтому и не подпадает под действие положения о коллективной обороне. Как пояснил Столтенберг, чтобы получить членство, нужно соответствовать стандартам Альянса. Он также заверил, что НАТО "помогает Украине с модернизацией и борьбой с коррупцией".

Впрочем, чтобы стать полноправным членом должно быть согласие всех 30 государств-членов. Пока у нас нет консенсуса относительно приглашения Украины к вступлению,

– заметил Столтенберг.

Отметим, что 15 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба проведет в Брюсселе переговоры с руководством НАТО.