Згідно із принципом оборони НАТО, напад на одну з країн-членів означає атаку на увесь Альянс. Столтенберг запевнив, що попри все, організація підтримує Україну.
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Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну,
– заявив генсек.
Дотепер принцип колективної оборони займає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу від 1949 року. Його закріпили у Статті 5, яка означає, що напад на одного члена НАТО вважається нападом на усіх, а відтак усі повинні брати участь в його обороні. Вперше статтю задіяли після терористичного нападу 11 вересня у США. Альянс кілька разів використовував заходи колективної оборони. Постійні сили НАТО чергують для забезпечення безперервної колективної оборони.
Що відомо про вступ України в НАТО
- За словами Єнса Столтенберга, наразі країни-члени НАТО не досягли консенсусу для повноправного членства України в Альянсі. Щоб увійти до НАТО, необхідно відповідати стандартам Альянсу.
- Членства можна досягнути лише в одному випадку: якщо це рішення підтримають всі 30 країн-членів Альянсу.
- Ще Столтенберг заявив, що НАТО уважно стежить за ситуацією на кордоні України та Росії. Організація перебуває "насторожі" і готова до будь-якого розвитку ситуації.
- Водночас голова Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії та радник Кремля Федір Лук'янов заявив, що Росія атакує Україну, якщо та приєднається до НАТО.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель раніше також заявляв, що через те, що ЄС не має оборонного альянсу з Україною, у разі загострення ситуації на Донбасі Київ може розраховувати лише на себе. Максимальна допомога Євросоюзу може бути політична, дипломатична, економічна та фінансова.