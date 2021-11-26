Згідно із принципом оборони НАТО, напад на одну з країн-членів означає атаку на увесь Альянс. Столтенберг запевнив, що попри все, організація підтримує Україну.

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Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну,

– заявив генсек.

Дотепер принцип колективної оборони займає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу від 1949 року. Його закріпили у Статті 5, яка означає, що напад на одного члена НАТО вважається нападом на усіх, а відтак усі повинні брати участь в його обороні. Вперше статтю задіяли після терористичного нападу 11 вересня у США. Альянс кілька разів використовував заходи колективної оборони. Постійні сили НАТО чергують для забезпечення безперервної колективної оборони.

Що відомо про вступ України в НАТО