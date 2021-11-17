Про це сказав верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони.

Важливо Уважно стежитимемо за діями Росії щодо України, – Держдеп США

Із заяви виходить, що Україна не може розраховувати на військову підтримку у разі широкомасштабного введення російських військ.

Якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні, – ми будемо продовжувати реагувати в межах дій, запроваджених з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі,

– вказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації, маючи лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами. Водночас Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію між ЄС та Україною не передбачає створення військового союзу.

"Ми маємо Угоду про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. Ми маємо солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все буде продовжуватися саме таким чином", – резюмував головний дипломат ЄС.

Які країни вже висловили військову підтримку Україні

Раніше у Великій Британії заявили про готовність направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювання щодо підготовки Росією вторгнення.

Згодом міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заговорив про можливість відправити шведських військовослужбовців до України у межах навчальної місії під керівництвом ЄС.