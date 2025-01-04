Франція модифікувала винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000–5F, щоб вони могли нести та запускати ракети SCALP-EG, Storm Shadow та керовані авіаційні бомби. Про це пише 24 Канал з посиланням на Avions Legendaires.

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Французькі винищувачі працюватимуть в Україні

Як повідомляють у ЗМІ, перші три літаки можуть доставити в Україну до 20 січня. Деякі джерела навіть припускають, що багатоцільові винищувачі вже привезли, але поки що їх використовують не для бойових завдань, а для тренувальних польотів. Планується, що близько десяти літаків цього типу будуть на озброєнні України.

Dassault Aviation Mirage 2000–5F стане другою "західною" моделлю бойового літака, яка поставлена ​​українцям після General Dynamics F–16AM/BM Fighting Falcon, а отже першою, розробленою та побудованою в Європі,

– зазначає видання.

Яким є винищувач Mirage 2000

Mirage 2000 на вигляд невеликий і легкий літак. Але він призначений для контакту з ворогом та для ураження цілей противника. Пілоти можуть використовувати винищувач для протиповітряної оборони, зокрема для знищення ворожої авіації на відстані від 50 до 100 кілометрів.

Літак має розміри 14,6 на 9,13 метра. Він спроєктований за схемою "безхвістка", що дозволяє забезпечувати хорошу стійкість і керованість. Винищувач обладнаний багатоцільовим радаром і двома револьверними гарматами. Літак може нести озброєння загальною вагою 6 3000 кілограмів.



Літаки Mirage 2000 використовуватимуть в боротьбі проти окупантів / Фото AirTeamImages

Українські пілоти навчилися літати на Mirage 2000

Пілотам Повітряних сил ЗСУ знадобилося кілька місяців, щоб навчитися керувати одномісним винищувачем із дельтоподібним крилом. Підготовка льотчиків і механіків проводилася на французькій базі Нансі.