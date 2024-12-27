Стало відомо, що завершено підготовку українських пілотів та технічного персоналу для роботи із винищувачами Mirage 2000. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що літаки, які має отримати Україна, використовуватимуть для знищення повітряних цілей та ворожої авіації.

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Бойові завдання Mirage 2000

Богдан Долінце підкреслив, що винищувачі Mirage 2000 Сили оборони застосовуватимуть як компонент системи протиповітряної оборони, зокрема для знешкодження ворожої авіації на відстані від 50 до 100 кілометрів.

Це модернізовані літаки, тому вони можуть бути носіями крилатих ракет типу SCALP та Storm Shadow. Це означає, що стане більше одночасних запусків ракет,

– зауважив він.

Завдяки збільшенню кількості західних літаків, Повітряним силам України вдасться компенсувати радянські Су-25, Су-24, які ЗСУ використовували як носії для цих типів озброєння.

Авіаційний експерт також зауважив, що Mirage 2000 було модернізовано для того, щоб з'явилася можливість запускати керовані авіаційні бомби. Це розширює спектр використання цих літаків до винищувача та бомбардувальника.

Сили оборони зможуть завдавати удару також і по ворожих військових наземних цілях, мовиться про пункти керування, дислокації та скупчення техніки,

– підсумував Богдан Долінце.

Нагадаємо, Франція передасть Україні три винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. До кінця квітня планується завершити підготовку літаків, навчання пілотів та механіків на базі в Нансі. Ці літаки будуть оснащені ракетами SCALP/Storm Shadow та керованими авіабомбами AASM.