Повідомляє 24 Канал з посиланням на French Aid to Ukraine в соціальній мережі X. Нагадаємо, що перші винищувачі Mirage 2000 Франція вже на початку наступного року.

Дивіться також Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

Українські пілоти завершили навчання на Mirage 2000

У Франції завершилася підготовка українських пілотів та наземного персоналу для експлуатації французьких винищувачів Dassault Mirage 2000-5F.

"Після шести місяців навчання українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F підготовка завершилася", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000-5F

Винищувачі Mirage 2000 мають наступні характеристики:

  • екіпаж – 1 особа;
  • максимальна швидкість – 2 340 кілометрів на годину;
  • бойовий радіус – 1 488 кілометрів;
  • дальність польоту – 3 335 кілометрів;
  • практична стеля – 18 кілометрів;
  • довжина літака – 14,36 метра;
  • висота – 5,30 метра;
  • розмах крила – 9,13 метра;
  • максимальна злітна вага – 13,8 тонни;
  • двигун – SNECMA M53-P2, потужність 6 560 кінських сил;
  • кількість точок підвіски – 9;
  • маса підвісних елементів – 6 300 кілограмів.