Повідомляє 24 Канал з посиланням на French Aid to Ukraine в соціальній мережі X. Нагадаємо, що перші винищувачі Mirage 2000 Франція вже на початку наступного року.
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Українські пілоти завершили навчання на Mirage 2000
У Франції завершилася підготовка українських пілотів та наземного персоналу для експлуатації французьких винищувачів Dassault Mirage 2000-5F.
"Після шести місяців навчання українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F підготовка завершилася", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про винищувачі Mirage 2000-5F
Винищувачі Mirage 2000 мають наступні характеристики:
- екіпаж – 1 особа;
- максимальна швидкість – 2 340 кілометрів на годину;
- бойовий радіус – 1 488 кілометрів;
- дальність польоту – 3 335 кілометрів;
- практична стеля – 18 кілометрів;
- довжина літака – 14,36 метра;
- висота – 5,30 метра;
- розмах крила – 9,13 метра;
- максимальна злітна вага – 13,8 тонни;
- двигун – SNECMA M53-P2, потужність 6 560 кінських сил;
- кількість точок підвіски – 9;
- маса підвісних елементів – 6 300 кілограмів.