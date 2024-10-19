Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає 24 Канал.

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Коли Франція надасть Україні літаки Mirage 2000

Міністр закордонних справ заявив, що попри всі труднощі, Україна є та залишатиметься для Франції пріоритетом.

Жан-Ноель Барро підкреслив, що Путін зробив велику помилку. Росія продовжує свою криваву війну, яка не має виправдання. Однак ніщо не зможе похитнути рішучість Парижу щодо допомоги Україні.

Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року,

– заявив Жан-Ноель Барро.

Окрім того, зазначив, що Франція готуватиме пілотів для цих літаків. Також Париж продовжує зусилля щодо допомоги з ремонту обладнання та техніки на території України.

До речі, глава МЗС заявив, що Франція є першою країною, яка займається підготовкою цілої української бригади у Франції. Йдеться про бригаду Анни Київської.