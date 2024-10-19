Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает 24 Канал.

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Когда Франция предоставит Украине самолеты Mirage 2000

Министр заявил, что несмотря на все трудности, Украина есть и будет оставаться для Франции приоритетом. Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Путин сделал большую ошибку. Россия продолжает свою кровавую войну, которая не имеет оправдания. Однако ничто не сможет поколебать решимость Парижа по помощи Украине.

Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года,

– заявил Жан-Ноэль Барро.

Кроме того, отметил, что Франция будет готовить пилотов для этих самолетов. Также Париж продолжает усилия по помощи по ремонту оборудования и техники на территории Украины.

Кстати, Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция является первой страной, которая занимается подготовкой целой украинской бригады во Франции. Речь идет о бригаде Анны Киевской.