Сообщает 24 Канал со ссылкой на French Aid to Ukraine в социальной сети X. Напомним, что первые истребители Mirage 2000 Франция уже в начале следующего года.

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Украинские пилоты завершили обучение на Mirage 2000

Во Франции завершилась подготовка украинских пилотов и наземного персонала для эксплуатации французских истребителей Dassault Mirage 2000-5F.

"После шести месяцев обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F подготовка завершилась", – говорится в сообщении.

Что известно об истребителях Mirage 2000-5F

Истребители Mirage 2000 имеют следующие характеристики: