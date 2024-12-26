Сообщает 24 Канал со ссылкой на French Aid to Ukraine в социальной сети X. Напомним, что первые истребители Mirage 2000 Франция уже в начале следующего года.
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Украинские пилоты завершили обучение на Mirage 2000
Во Франции завершилась подготовка украинских пилотов и наземного персонала для эксплуатации французских истребителей Dassault Mirage 2000-5F.
"После шести месяцев обучения украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F подготовка завершилась", – говорится в сообщении.
Что известно об истребителях Mirage 2000-5F
Истребители Mirage 2000 имеют следующие характеристики:
- экипаж – 1 человек;
- максимальная скорость – 2 340 километров в час;
- боевой радиус – 1 488 километров;
- дальность полета – 3 335 километров;
- практический потолок – 18 километров;
- длина самолета – 14,36 метра;
- высота – 5,30 метра;
- размах крыла – 9,13 метра;
- максимальный взлетный вес – 13,8 тонны;
- двигатель – SNECMA M53-P2, мощность 6 560 лошадиных сил;
- количество точек подвески – 9;
- масса подвесных элементов – 6 300 килограммов.